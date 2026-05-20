Malta Public Transport nimmt im Rahmen eines 14 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms 40 weitere Elektrobusse in seine Flotte auf. Parallel dazu sollen im Juni Tests mit einem autonomen Elektro-Shuttle starten. Das Pilotprojekt wird von der Europäischen Union kofinanziert. Schon 2023 hatte Malta 30 Elektrobusse mit zwölf Metern Länge sowie ein Ladedepot mit einer Gesamtleistung von drei Megawatt in Betrieb genommen. Im September 2025 wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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