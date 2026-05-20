Berlin (ots) -Städtetrips haben sich verändert: Wer heute nach Wien reist, sucht nicht mehr nur nach Oper, Kaffeehaus und Schloss Schönbrunn, sondern nach Orten, an denen sich Architektur, Kunst und Alltag unmittelbar begegnen. Im Wiener Bezirk Spittelberg, einem der dichtesten Kreativviertel der Stadt, öffnete Ende März ein neues Hotel, das genau an dieser Schnittstelle ansetzt - und damit einen Trend verstärkt, der Wien als Design- und Kunstdestination zusätzlich profiliert.Kultur, Stadtleben und kurze WegeSpittelberg als das historische Viertel im 7. Bezirk zählt zu den lebendigsten Kreativquartieren Wiens und ist geprägt von kleinen Gassen, Innenhöfen, Galerien, Restaurants, Bars und Kulturinstitutionen. Zentrale Sehenswürdigkeiten wie das MuseumsQuartier, das Leopold Museum, das mumok, das Kunsthistorische Museum, die Hofburg und die Wiener Staatsoper sind bequem erreichbar.In der Kirchberggasse 6 ergänzt nun ein neue, urbanes Hotel diese Kulisse: das Miiro Spittelberg (https://www.miirohotels.com/de/spittelberg?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=21402962147&gbraid=0AAAAA903d9yeld8F91N0dGVRxcs25NfNd&gclid=CjwKCAjwzevPBhBaEiwAplAxvk3SHFxLWwF3xufHbgtYX0LnR8daSyVTaqUEfqivDgsOVhrWf2FXHBoCNQcQAvD_BwE) mit 132 Zimmern und Suiten. Ein Haus, das präzise Architektur und kuratierte Kunst verbindet. Das Haus versteht sich dabei nicht als abgeschlossener Hotelkosmos, sondern vielmehr als Teil seines Viertels - mit einer offenen Erdgeschoßzone, die Hotelgäste, Nachbarschaft und Stadtpublikum miteinander verbindet.Architektur und Design: Urban, ruhig und präziseEntworfen wurde das Haus vom Wiener Architekten Gabriel Kacerovsky (Archisphere), der auf eine moderne Sprache setzt. Die Struktur ist klar, fast streng: reduzierte Linien, eine schmale Palette an Materialien, viel Ruhe. Stein, geölte Eiche, Kalkputz, Wolle und Samt ziehen sich durch die Räume, ergänzt von kühlen Weißtönen und einzelnen kräftigen Farbfeldern.In den Zimmern treffen geöltes Holz und textile Oberflächen auf akustisch gedämpfte Wände; die Bäder sind bewusst schlicht gehalten - weiße Fliesen, verchromte Armaturen, Steinböden. Der Luxus liegt weniger im Spektakel, sondern in Proportionen, Haptik und Licht: maßgefertigte Leuchten, Leselampen statt Deckenflutlicht, Zonen, die eher an eine Stadtwohnung als an ein anonymes Zimmer erinnern. Damit knüpft das Haus an einen breiteren europäischen Trend an, bei dem Designhotels verstärkt auf handwerkliche Präzision und Alltagstauglichkeit setzen.Kuratorisches Programm mit lokalen Positionen und zeitgenössischen ImpulsenBesonders deutlich wird der Anspruch im Umgang mit Kunst. In den öffentlichen Bereichen und in den Zimmern selbst hängen Arbeiten von Christian Ludwig Attersee, Kurt Moldovan, Josef Mikl, Hubert Pfaffenbichler, Heimo Zobernig und Cornelius Kolig. Die Auswahl bildet zentrale Positionen der österreichischen Kunst nach 1945 ab.Kunst fungiert hier nicht als austauschbare "Wandfüllung", sondern als integraler Bestandteil des räumlichen Konzepts: großformatige Arbeiten setzen in den öffentlichen Bereichen Akzente, in den Zimmern tauchen sie als konzentrierte Blickpunkte auf und strukturieren die ansonsten bewusst ruhig gehaltene Gestaltung. Ergänzt wird das durch den Refresh Room - einen Zwischenraum für An- und Abreise -, in dem Werke von Helen Mae LaCroix installiert sind.Kulinarisches Konzept aus LondonIm Erdgeschoß liegt mit poco (https://www.miirohotels.com/de/spittelberg/essen-trinken) die Bar und das Restaurant des Hauses. Die Londoner Gastronomen Jake Bucknall und Jacob Stuttard (D4100) haben das kulinarische Konzept mitentwickelt: Ofengebackene Pizza, Gerichte zum Teilen, Desserts, dazu Spritz-Varianten, Aperitifs, Cocktails und Bier. Das Setting bewegt sich zwischen italienisch inspiriertem Bar-Restaurant und Nachbarschaftslokal - als Anlaufstelle für Hotelgäste ebenso wie für das Grätzel. Musikalisch setzt man auf analoge Signale: Ein DJ Corner mit Plattenspielern und Vinyl Nights am Wochenende sollen das Haus stärker mit der jüngeren urbanen Szene verbinden. Ein 24-Stunden-Gym und der bereits erwähnte Refresh Room adressieren Städtereisende, die Wien nicht in Etappen, sondern am Stück erleben wollen.Mit der Eröffnung fügt das Haus dem Spittelberg einen weiteren Baustein hinzu: ein Ort, an dem sich Architektur, kuratierte Kunst und Nachbarschaftsbezug über den klassischen Hotelrahmen hinaus überlagern - und an dem das Hotel selbst Teil des kulturellen Programms eines Städtetrips wird.Pressekontakt:christina@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Miiro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181492/6278579