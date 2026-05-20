© Foto: Richard Drew - APDer Onlinehändler Chewy warnt vor finanziell angespannten Haushalten. Anleger sehen darin ein neues Warnsignal für die US-Wirtschaft.Der US-amerikanische Online-Händler für Tiernahrung und andere Produkte rund ums Haustier hat Anleger mit einer ungewöhnlich deutlichen Warnung zur Lage der US-Verbraucher aufgeschreckt. Konzernchef Sumit Singh erklärte auf einer Konferenz von JPMorgan Chase, dass sich die finanzielle Situation vieler Haushalte zuletzt spürbar verschlechtert habe. Kunden seien heute "angespannter als zu Jahresbeginn", sagte Singh. Besonders steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs belasteten zunehmend die Kaufkraft der Verbraucher. Die Aussagen trafen den Markt …Den vollständigen Artikel lesen
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