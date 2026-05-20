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H.I.G. Bayside Capital Europe schließt die Refinanzierung der Lifeways Group ab



20.05.2026 / 13:25 CET/CEST

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LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe ("Bayside"), die auf europäische Sondersituationen und Kapitallösungen spezialisierte Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einer weltweit führenden Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich, die Finanzierung der Lifeways Group ("Lifeways" oder das "Unternehmen") bekannt zu geben, dem führenden britischen Anbieter von Unterstützungsdienstleistungen für Patienten mit hohem Pflegebedarf, die von der Fidera Group und Barings unterstützt wird. H.I.G. Bayside stellt eine Unitranche-Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen Pfund zur Verfügung, um die Refinanzierung der bestehenden Schuldenstruktur des Unternehmens zu unterstützen. Lifeways mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich ist der größte britische Anbieter von intensiven Betreuungsdiensten für Menschen mit Lernbehinderungen, Autismus, psychischen Erkrankungen, körperlichen Behinderungen und anderen komplexen Bedürfnissen. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für über 4.000 Nutzer an rund 1.100 Standorten im ganzen Land. Die neue fünfjährige Finanzierung dient der Refinanzierung des bestehenden Darlehens und bietet dem Managementteam von Lifeways eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung seiner Wachstumsstrategie, darunter der Ausbau der Kapazitäten im Bereich des betreuten Wohnens, Investitionen in die Servicequalität sowie die Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur. Mathilde Malezieux, Managing Director bei H.I.G. Bayside, erklärte: "Lifeways ist ein hochwertiger und widerstandsfähiger Anbieter von grundlegenden Pflegedienstleistungen mit einer führenden Marktposition in einem wachsenden und strukturell geförderten Sektor. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein starkes EBITDA-Wachstum verzeichnet, das auf einer erfolgreichen operativen Umstrukturierung, einer verbesserten Unternehmensführung und einer klaren Ausrichtung auf die Erzielung hochwertiger Ergebnisse für die Dienstleistungsnutzer beruht. Das Darlehen im Rahmen der Kapitalfinanzierungslösung von H.I.G. Bayside dient der Refinanzierung der bestehenden Kapitalstruktur und bietet Flexibilität zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase von Lifeways. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Andrea Kinkade und Kieron Steele sowie den Teams von Lifeways, Fidera und Barings die Dienstleistungen von Lifeways weiter auszubauen." Andrea Kinkade, Chief Executive Officer von Lifeways, erklärte: "Lifeways hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden operativen Wandel durchlaufen, bei dem der Fokus erneut auf der Qualität der Pflege, der Unternehmensführung und der Effizienz lag, begleitet von erheblichen Investitionen in unsere Mitarbeiter, die digitale Infrastruktur und unser Dienstleistungsangebot. Wir freuen uns sehr, in dieser spannenden nächsten Wachstumsphase mit H.I.G. Bayside zusammenzuarbeiten. Diese neue Finanzierung bietet eine stabile und flexible Kapitalstruktur, die es uns ermöglichen wird, weiterhin hochwertige Ergebnisse für die von uns betreuten Menschen zu erzielen, unsere Dienstleistungen im Bereich betreutes Wohnen und psychische Gesundheit auszubauen und unsere langfristige Wachstumsstrategie in ganz Großbritannien umzusetzen." Informationen zu H.I.G. Bayside Capital H.I.G. Bayside ist die Special Situations-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital. H.I.G. Bayside konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und investiert in verschiedenen Segmenten des Primär- und Sekundärmarktes für Fremdkapital, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Renditen liegt. Mit acht Niederlassungen in den USA und Europa sowie einem Team von über 500 Investmentexperten verfügt H.I.G. Bayside über die Erfahrung, die Ressourcen und die Flexibilität, die erforderlich sind, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H.I.G. Bayside unter bayside.com . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Ansatz mit Wertschöpfung verfolgt wird: Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakte: Andrew Scotland

Co-Head of H.I.G. Bayside Europe

ascotland@bayside.com Mathilde Malezieux

Managing Director

H.I.G. Bayside Europe

mmalezieux@bayside.com Tom Newman

Managing Director

H.I.G. Bayside Europe

tnewman@bayside.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

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