Mit dem von der Bundesregierung geförderten Forschungsprojekt RoLiXX ist vor kurzem ein Vorhaben gestartet, dass die nachhaltige Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser wissenschaftlich untersucht. Dabei geht es um das Lithiumvorkommen im Norddeutschen Becken, das der Projektkoordinator Neptune Energy bereits mit einer Pilotanlage in der Altmark erschließt. Lithium wird durch den Hochlauf der Elektromobilität immer mehr zur kritischen Ressource, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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