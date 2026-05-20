Swatch hat es wieder getan: Nach dem Hype um die "MoonSwatch" sorgt nun ein neues Uhrenmodell weltweit für Ausnahmezustände vor den Stores. Die Kooperation mit Audemars Piguet zieht Kunden in Scharen an, die sich mit der "Royal Pop" für nur 400 Euro ein Stück Luxus sichern wollen.Der Hype kommt nicht von ungefähr. Audemars Piguet gehört zu den exklusivsten und prestigeträchtigsten Uhrenmarken der Welt. Vor allem die legendäre "Royal Oak", die seit 1972 gebaut wird, genießt Kultstatus und kostet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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