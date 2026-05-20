Goldproduktion nimmt Fahrt auf: höhere Gehalte, bessere Ausbeute

Anzeige / Werbung

Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara klare operative Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens sei der Goldgehalt im Material für die Verarbeitungsanlage auf mehr als 10 Gramm je Tonne gestiegen. Zuvor lagen die Werte über neun Monate hinweg meist bei 3 bis 4 Gramm.

Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara klare operative Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens sei der Goldgehalt im Material für die Verarbeitungsanlage auf mehr als 10 Gramm je Tonne gestiegen. Zuvor lagen die Werte über neun Monate hinweg meist bei 3 bis 4 Gramm.

Präziser Abbau zeigt Wirkung

CEO Timothy Hosking erklärte, die verbesserten Ergebnisse seien auf optimierte Abbaumethoden, Anlagenverbesserungen und strengere Qualitätskontrolle zurückzuführen. Bei Santa Barbara werden schmale Goldadern abgebaut. Entscheidend ist dabei, möglichst wenig taubes Gestein mitzufördern, damit der Goldgehalt hoch bleibt. In der letzten verarbeiteten Charge erreichte die Goldausbeute 10,31 Gramm je Tonne. Der geschätzte ursprüngliche Gehalt habe bei rund 12 Gramm je Tonne gelegen.