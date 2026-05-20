Die Aixtron-Aktie setzt ihre beeindruckende Aufholjagd fort. Seit dem Tief vom April 2025 summiert sich die Performance mittlerweile auf rund +554%, während der Kurs dem bereits skizzierten Zielbereich der charttechnischen Beschau vom 16. April (hier klicken) von 57 € immer näherkommt. Doch gerade die laufende Dynamik wirft die Frage auf, ob dort tatsächlich Schluss ist oder ob die Aktie nach einer kurzen Konsolidierung sogar den nächsten großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de