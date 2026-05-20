In Zeiten schwankender Märkte rücken Unternehmen mit stabilen Ausschüttungen und belastbaren Geschäftsmodellen wieder stärker in den Fokus langfristiger Anleger. Zwei Konzerne stechen dabei hervor, die dank ihrer Marktstellung, solider Cashflows und jahrzehntelanger Dividendenhistorie als attraktive Dauerinvestments gelten. Coca-Cola-Aktie Der Getränkeriese Coca-Cola zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Dividendentiteln weltweit. Nach Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de