Chart des Tages | S&P 500 (20.05.2026)

Der S&P 500 setzt seine Rally fort und notiert heute bei rund 7.405 Punkten. Nach dem schwächeren Handelstag gestern, belastet durch steigende US-Anleiherenditen und Verluste im Technologiesektor, richtet sich der Fokus der Anleger nun vollständig auf die Quartalszahlen von Nvidia (NVDA.US). Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht und könnten entscheidend für die kurzfristige Richtung der US-Indizes sein.

- S&P 500 WKN A0AET0 - ISIN US78378X1072 - Ticker: S&P 500

Die Markterwartungen sind hoch: Analysten rechnen mit einem Umsatz von etwa 78,8 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 78 - im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie soll bei rund 1,75 US-Dollar liegen, was einem Plus von 127 - im Jahresvergleich entsprechen würde. Der Optionsmarkt preist nach den Zahlen eine mögliche Kursbewegung von etwa 5,6 - ein. Historisch betrachtet wurden die tatsächlichen Kursausschläge jedoch in rund 75 - der Fälle überschätzt.

Geopolitische Risiken bleiben ein Belastungsfaktor

Neben den Unternehmenszahlen bleiben geopolitische Entwicklungen ein wichtiger Faktor für die Märkte. China hat offiziell den Import von Nvidias RTX-5090D-V2-Chip verboten und signalisiert damit eine beschleunigte Entwicklung eines eigenen KI-Ökosystems.

Zusätzlich sorgt die Lage im Nahen Osten für Unsicherheit. Donald Trump erklärte am Dienstag, die USA könnten gezwungen sein, erneut militärisch gegen Iran vorzugehen. Zuvor hatte er einen geplanten Angriff nach einem iranischen Friedensvorschlag gestoppt. Iran fordert wiederum Kriegsentschädigungen sowie den Abzug der US-Truppen aus der Region....

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