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Zoomex kündigt starke Liquidität und äußerst geringe Slippage-Leistung im Zuge des KI-Trading-Booms an



20.05.2026 / 14:14 CET/CEST

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Victoria, Seychelles--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Mai 2026) - Zoomex hat neue Daten zur Liquidität und Ausführungsleistung veröffentlicht, die aufzeigen, wie sich Handelsbedingungen in zunehmend KI-gesteuerten Kryptowährungsmärkten entwickeln. Die Börse meldete eine BTC-Spot-Liquiditätstiefe von über 62,7 Millionen USDT, eine ETH-Liquidität von nahezu 29,8 Millionen USDT, eine Slippage von 0,03 % bei einer simulierten Markt-Kauforder über 10 BTC sowie eine Reaktionszeit von 17 Sekunden im Futures-Handel in aktuellen Marktanalysen. Die Konsistenz der Ausführung rückt branchenweit zunehmend in den Fokus. KI-gesteuertes Trading verändert die Ausführung auf Kryptomärkten Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/12275/297931_70fe90b3844ffbe0_001full.jpg Laut der Plattform hat der Anstieg automatisierter Handelsstrategien eine wachsende Diskrepanz zwischen angezeigter Liquidität und tatsächlichen Ausführungsergebnissen offengelegt. Dies macht einen neuen Bewertungsrahmen für Handelsleistung erforderlich. Traditionelle Liquiditätskennzahlen verlieren an Relevanz Historisch gesehen haben Händler Kennzahlen wie Handelsvolumen und Orderbuchtiefe genutzt, um die Qualität einer Börse zu bewerten. Mit der zunehmenden Dominanz KI-gesteuerter Strategien erweisen sich diese Indikatoren jedoch als unzureichend. In schnelllebigen Märkten können algorithmische Systeme Aufträge in kurzer Zeit platzieren und stornieren. Dadurch entsteht der Eindruck hoher Liquidität, während das tatsächlich ausführbare Volumen sinkt. Dies führt häufig zu Slippage und inkonsistenten Orderausführungen, insbesondere in Phasen hoher Volatilität. Zoomex stellte fest, dass diese Diskrepanz immer deutlicher wird, da Ausführungsgeschwindigkeit und Stabilität der Orderbücher durch zunehmend ausgefeilte Handelssysteme unter Druck geraten. Dies ist ein struktureller Wandel. Sichtbare Liquidität kann nicht länger als verlässlich betrachtet werden. In einem KI-gesteuerten Markt ist entscheidend, ob Liquidität in Echtzeit konsistent ausgeführt werden kann. Ausführungsqualität wird zu einem wichtigeren Liquiditätsmaßstab Mit zunehmender KI-Beteiligung an den Märkten für digitale Vermögenswerte legen Marktteilnehmer größeren Wert auf tatsächliche Ausführungsergebnisse statt ausschließlich auf statische Orderbuch-Snapshots. Branchenanalysen zeigen, dass die Liquiditätstiefe unter volatilen Bedingungen nicht immer die tatsächliche Handelsleistung widerspiegelt. In stark automatisierten Umgebungen können schnelle Orderanpassungen die Lücke zwischen sichtbarer und tatsächlich ausführbarer Liquidität vergrößern. Jüngste Liquiditätsanalysen führender Börsen zeigten die wettbewerbsfähigen Ausführungskennzahlen von Zoomex bei mehreren volumenstarken Vermögenswerten. Die Börse verzeichnete mehr als 62,7 Millionen USDT BTC-Spot-Tiefe und nahezu 29,8 Millionen USDT ETH-Liquidität und hielt gleichzeitig eine Slippage von 0,03 % bei einer simulierten Markt-Kauforder über 10 BTC aufrecht. Im Futures-Markt verzeichnete Zoomex eine Reaktionszeit von 17 Sekunden bei BTC-Ausführungstests. Die Plattform erklärte, dass diese Kennzahlen den wachsenden Fokus der Branche auf Konsistenz der Ausführung, Stabilität der Liquidität und reale Handelsergebnisse widerspiegeln - statt lediglich auf theoretische Markttiefe. Die Ausführungsqualität wird zum neuen Maßstab für Liquidität. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/12275/297931_70fe90b3844ffbe0_002full.jpg KI-Trading erfordert Präzision auf Infrastruktur-Ebene Die zunehmende Rolle von KI im Handel beschleunigt diesen Wandel. Automatisierte Strategien sind auf präzise Ausführung, geringe Latenzzeiten und konsistente Datenströme angewiesen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur entscheidend wird. Selbst geringfügige Verzögerungen oder Inkonsistenzen können die Profitabilität beeinflussen - insbesondere bei Hochfrequenz- oder zeitkritischen Strategien. Zoomex erklärte, dass seine Handelsinfrastruktur für diese Anforderungen entwickelt wurde. Die Matching-Engine kann eine Latenz von unter 10 Millisekunden sowie stabile Ausführungen in Phasen erhöhter Marktaktivität gewährleisten. Beispielsweise wird unter hoher Volatilität die Zuverlässigkeit der Ausführung zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal, da Händler und automatisierte Systeme auf konsistente Orderausführungen statt auf theoretische Liquidität angewiesen sind. Ausführungsleistung als Wettbewerbsmaßstab Mit zunehmender KI-Beteiligung entwickelt sich die Ausführungsqualität zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Börsen. Händler legen größeren Wert darauf, wie zuverlässig Orders ausgeführt werden, wie eng die Ausführung am erwarteten Preis liegt und wie stabil die Liquidität unter Belastung bleibt. Zoomex erklärte, dass seine Infrastruktur darauf ausgerichtet sei, die Lücke zwischen sichtbarer und ausführbarer Liquidität zu verringern und sowohl manuelle als auch algorithmische Handelsumgebungen zu unterstützen. Ausführungsqualität ist kein Premium-Merkmal mehr - sie entwickelt sich zur grundlegenden Erwartung. Von Marktbeobachtung zu Infrastruktur-Positionierung Dieser Wandel hin zu einer ausführungsbasierten Liquiditätsbewertung zeigt sich auch in unabhängigen Marktanalysen, bei denen Slippage, Konsistenz von Orderausführungen und Echtzeit-Ausführung zunehmend stärker berücksichtigt werden als statische Orderbuch-Snapshots. Die Branche bewegt sich in Richtung ausführungsbasierter Kennzahlen, weil diese tatsächliche Auswirkungen auf Handelsergebnisse haben. Was auf einem Bildschirm liquide erscheint, unterscheidet sich oft stark von dem, was tatsächlich ausgeführt werden kann - insbesondere in Hochgeschwindigkeitsumgebungen. Über Zoomex Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Kryptowährungs-Handelsplattform mit mehr als 3 Millionen Nutzern in über 35 Ländern und Regionen. Die Börse bietet über 700 Handelspaare und mehr als 590 Perpetual-Kontrakte, unterstützt durch eine Hochleistungs-Matching-Engine mit einer Schnittstellenlatenz von unter 10 Millisekunden. Getreu den Kernwerten "Simple × User-Friendly × Fast" konzentriert sich Zoomex auf die Bereitstellung einer transparenten und effizienten Handelsumgebung. Die Plattform legt Wert auf Fairness, nachvollziehbare Orderausführung und klare Transparenz bei Vermögenswerten, um Informationsasymmetrien für Nutzer zu reduzieren. Zoomex verfügt über regulatorische Registrierungen einschließlich Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC und hat Sicherheitsprüfungen durch das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Hacken abgeschlossen. Der Vermögensschutz wird durch eine Multi-Signatur-Struktur aus Cold- und Hot-Wallets unterstützt. Catherine Shi

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