© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EStarke Story, starke Ergebnisse, Prognose angehoben: Die Aktie von Astera Labs setzt seit Dienstag zur Rallye an.Die Aktien von Astera Labs stiegen am Dienstag um rund 18 Prozent. Auch am Mittwoch bewegen sich die Anteilsscheine im grünen Bereich. Astera Labs meldete einen Umsatz von 308,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 80,3 Millionen US-Dollar, während der Non-GAAP-Nettogewinn 110,1 Millionen US-Dollar erreichte. Die Bruttomarge blieb sowohl auf GAAP- als auch auf Non-GAAP-Basis mit über 76 Prozent weiterhin stark. Das Unternehmen beeindruckte die Anleger …Den vollständigen Artikel lesen
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