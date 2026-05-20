Thales und Google Cloud haben eine Partnerschaft geschlossen, um ein neues europäisches, souveränes Cloud-Angebot in Deutschland aufzubauen. Die Lösung bietet Kunden fortschrittliche Cloud-Funktionalitäten und gewährleistet zugleich, dass ihre Daten vertraulich, sicher und vollständig souverän bleiben.

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Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Thales in Deutschland bietet eine unabhängige Cloud-Lösung auf Basis der Google-Cloud-Technologie. Thales/Google Cloud

Thales, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Technologie, hat eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekanntgegeben, um eine neue souveräne Cloud-Lösung in Deutschland aufzubauen. Basierend auf dem Erfolg von S3NS, der vertrauenswürdigen Cloud-Tochter von Thales in Frankreich und Betreiberin der ersten europäischen souveränen Cloud, markiert diese Vereinbarung einen entscheidenden Schritt, um der Nachfrage des deutschen Marktes nach souveränen Lösungen nachzukommen, die sensible Daten vor extraterritorialen Gesetzen schützen. Die Lösung wird auf einer dedizierten Infrastruktur betrieben, die von einer neuen deutschen Gesellschaft verwaltet und betrieben wird, die sich im vollständigen Eigentum und unter der Führung von Thales befindet.

Thales wird ein neues Unternehmen in Deutschland gründen, das rechtlich und operativ unabhängig von Google Cloud ist und ausschließlich von deutschem Personal besetzt und geleitet wird. So wird sichergestellt, dass keine dritte Partei auch keine außereuropäischen Unternehmen Zugriff auf die gespeicherten oder verarbeiteten Daten erhalten kann.

Das Angebot ist speziell darauf ausgelegt, die strengen Anforderungen an digitale Souveränität und Regulierung deutscher Behörden sowie hochregulierter Branchen zu erfüllen und entspricht den Kriterien des neuen C3A-Rahmenwerks in Deutschland. Es ist ab sofort in einer Vorschauversion verfügbar und strebt eine allgemeine Verfügbarkeit für Ende 2026 an.

Mit der Etablierung dieser neuen souveränen Region neben PREMI3NS von S3NS, einer Thales-Tochtergesellschaft, setzt diese Partnerschaft einen branchenweiten Meilenstein: ein paneuropäisches, georedundantes, souveränes Cloud-Angebot, das eine einzigartige, grenzüberschreitende Disaster-Recovery-Lösung in und für Europa bietet.

"Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für souveräne Technologien und diese Partnerschaft ist eine direkte Antwort auf den Wunsch deutscher Unternehmen und Institutionen, die Technologie von Google Cloud unter vollständiger deutscher Kontrolle zu nutzen. Mit dem Aufbau dieser lokal betriebenen Infrastruktur bieten wir eine Lösung, die sicherstellt, dass sensible Arbeitslasten vor jeglichem extraterritorialen Zugriff geschützt bleiben und zugleich höchste Anforderungen an Sicherheit und Compliance unserer Kunden erfüllen." Christoph Ruffner, CEO und Country Director Thales in Deutschland.

Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass deutsche und europäische Organisationen in regulierten Branchen und im öffentlichen Sektor von Cloud-Diensten profitieren können, die Weltklasse-Technologie mit höchsten Standards an Sicherheit und Kontrolle vereinen.

"Unsere Partnerschaft mit Thales in Deutschland stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem Engagement für digitale Souveränität in Deutschland und Europa dar. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von Google Cloud mit der umfassenden Cybersicherheits-Expertise und lokalen Führung von Thales ermöglichen wir deutschen Organisationen auch in sensibelsten Bereichen Innovationen mit vollem Vertrauen. Und das unter Einhaltung aller spezifischen rechtlichen und betrieblichen Schutzmaßnahmen, wie sie der deutsche Regulierungsrahmen verlangt." Marianne Janik, Vice President, EMEA North, Google Cloud.

Bedarf nach souveränen Cloud-Angeboten in Deutschland

Dieses neue souveräne Cloud-Angebot in Deutschland basiert auf den fortschrittlichsten Technologien und Dienstleistungen beider Partner und bringt die Vorteile von Hyperscale-Cloud-Technologie zu Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, damit sie transparent, eigenständig und sicher Innovationen voranbringen können. Die neue Einheit wird so strukturiert, dass eine vollständige operative Trennung von Google Cloud gewährleistet ist und den Kunden die rechtlichen und technischen Garantien bietet, die sie in einem zunehmend regulierten Umfeld benötigen. Darüber hinaus bietet diese Lösung eine erhöhte Kontinuität und Zuverlässigkeit in ganz Europa.

Die Lösung steht ab sofort in einer Preview-Version zur Verfügung und soll bis Ende 2026 allgemein verfügbar sein. Sie wird entwickelt, um regulatorische Anforderungen wie C5 und das neue C3A-Rahmenwerk zu erfüllen.

Ein bewährtes Modell jetzt europaweit

Mit dieser Expansionsentscheidung entstehen zwei sich ergänzende souveräne Regionen unter Führung von Thales. Mit einem Technologie- und Betriebsmodell identisch zu PREMI3NS von S3NS in Frankreich, profitieren deutsche, französische und europäische Kunden von erhöhter Ausfallsicherheit durch Disaster-Recovery-Fähigkeiten über beide Regionen hinweg, bei gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards. Nachdem S3NS Ende 2025 für das PREMI3NS-Angebot die SecNumCloud 3.2-Qualifizierung erreicht hat, wurde bereits deutlich, dass modernste Cloud-Innovation mit strengen Sicherheits-, Betriebs- und Datenschutzanforderungen vereinbar ist.

"S3NS begrüßt diese Partnerschaft sehr. Mit der neuen deutschen Region schaffen wir eine europäische Premiere: Mit dem Ziel, sowohl SecNumCloud als auch C5-C3A in beiden Regionen zu erreichen, ist es das erste Mal, dass ein souveränes Cloud-Modell unterschiedliche lokale Zertifizierungen parallel anstrebt und damit die Compliance-Belastung für multinationale Kunden vereinfacht. Mit diesem Modell ermöglichen wir europäischen Organisationen eine verbesserte Resilienz, ohne Kompromisse bei der Souveränität einzugehen." Hélène Bringer, Präsidentin von S3NS und Vice President Critical Information Systems bei Thales.

Thales Deutschland, als Industrieunternehmen mit 2.300 Mitarbeitenden an neun Standorten und Präsenz in Deutschland seit 1880, bildet die Grundlage dieser Partnerschaft. Die langjährige Expertise in kritischen Missionen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität macht Thales zum natürlichen Partner, um Deutschlands sensibelste Cloud-Anforderungen zu erfüllen.

Die zuständigen Arbeitnehmervertretungen von Thales werden über das Projekt informiert und eingebunden. Der offizielle Name der neuen deutschen Gesellschaft wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Kunden und Partner begrüßen die Sovereign-Cloud-Partnerschaft von Thales und Google Cloud:

"Die digitale Transformation der Gesetzlichen Krankenversicherung wird auf dem Fundament moderner KI- und Cloud-Technologie aufbauen. Dies wird entscheidend sein, um vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen im Gesamtsystem der Krankenversicherung weiterhin effizient und kundennah am Markt agieren zu können. Gleichzeitig unterliegen wir im Gesundheitswesen zurecht höchsten regulatorischen Anforderungen. Wir verfolgen die Partnerschaft zwischen Thales Deutschland und Google Cloud mit großem Interesse und begrüßen das Vorhandensein solcher Lösungsansätze am Markt und damit die Umsetzung regulatorisch konformer Lösungen. Sie beweisen, dass sich digitale Innovationskraft und kompromisslose Datensicherheit vereinen lassen die absolute Grundvoraussetzung für das Vertrauen der Kunden und Versicherten." Sebastian Angerstein, Leiter IT Projekt- und Solution Management, AOK Niedersachsen

"Finanzmärkte leben von Integrität, digitale Souveränität ist dafür ein unverzichtbarer Baustein. Es ist ein wichtiges Signal für den Markt, das mit Google Cloud Dedicated in Verbindung mit Thales eine Lösung geschaffen wird, die technologische Exzellenz mit resilienter, länderübergreifender Infrastruktur verbindet. Solche Angebote schaffen weitere Möglichkeiten, auch künftig hochregulierte Prozesse sicher und vertrauensvoll in der Cloud skalieren zu können." Dr. Christoph Böhm, Mitglied des Vorstands Deutsche Börse AG, CIO and COO

"Der Schutz und die souveräne Kontrolle sensibler Gesundheitsdaten haben für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein höchste Priorität. Gleichzeitig benötigen moderne Universitätsklinika leistungsfähige und hochskalierbare Cloud- und KI-Infrastrukturen, um Innovationen in Forschung, Translation und Patientenversorgung auf Spitzenniveau wirksam voranzutreiben. Die Partnerschaft zwischen Thales Deutschland und Google Cloud verbindet aus unserer Sicht beides: moderne Cloud- und KI-Technologien auf internationalem Innovationsniveau sowie lokalisierte Kontrolle und regulatorische Compliance für sensible Daten und kritische Anwendungen. Solche souveränen Cloud-Ansätze sind ein zentraler Baustein, um digitale Innovationen im Gesundheitswesen verantwortungsvoll und zukunftsfähig umzusetzen." Rudolf Dück, CIO Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

"Das neue Sovereign-Cloud-Angebot stellt eine konsequente und zukunftsorientierte Erweiterung unseres breiten Cloud-Portfolios dar. Als zukunftsorientierter europäischer IT-Partner und Multi-Cloud-Broker für Unternehmen und den öffentlichen Sektor ist es unser Anspruch, digitale Souveränität greifbar und handhabbar zu machen. Deshalb legen wir großen Wert auf technologieunabhängige Beratung, robuste Infrastrukturen und resiliente Strategien, die die Wahlfreiheit wahren und unseren Kunden in jeder Situation verlässliche Handlungsoptionen bieten. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft in diesem Schlüsselbereich weiter zu stärken." Melanie Schüle, Geschäftsführer, Bechtle Clouds

"Digitale Souveränität und Datenschutz nach europäischen Standards sind für unsere Kunden im privaten wie im öffentlichen Sektor zentrale Anforderungen an ihre technologische Infrastruktur. Deshalb begrüßen wir die Zusammenarbeit von Google und Thales zur Bereitstellung einer souveränen Cloud in Deutschland. Diese Partnerschaft ist eine konsequente Antwort auf die steigende Nachfrage nach hochsicheren und skalierbaren Lösungen für sensible Daten. Als Beratungshaus und Systemintegrator ermöglichen wir unseren Kunden den direkten Zugang zu diesen Innovationen." Volker Krug CEO Deloitte Germany

"Als einer der führenden Partner für den öffentlichen Sektor wissen wir, dass digitale Souveränität die Grundvoraussetzung für die Cloud-Transformation der Verwaltung ist. Das gemeinsame Angebot von Thales Deutschland und Google Cloud, die Google Cloud Dedicated ergänzt unser Portfolio perfekt, um unseren Kunden eine technologisch erstklassige Lösung zu bieten, die hohe regulatorische Anforderungen erfüllt. Gemeinsam mit unseren Partnern begleiten wir Behörden und öffentliche Institutionen dabei, den Weg in die Cloud sicher, transparent und rechtssicher zu gestalten, und stärken so nachhaltig die Handlungsfähigkeit des Staates in der digitalen Ära." Thomas Garbe, Geschäftsführer SoftwareOne Deutschland GmbH

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio aus innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert zentrale Herausforderungen wie Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen insbesondere für kritische Umgebungen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt über 85.000 Mitarbeitende in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Thales in Deutschland

Thales Deutschland hat seinen Hauptsitz in Ditzingen und zählt zu den größten nationalen Tochtergesellschaften der Thales-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt 2.300* Mitarbeitende an 9 Standorten und führt eigene Fertigungs- und Entwicklungsarbeiten durch. Im Jahr 2025 erzielte Thales Deutschland einen Umsatz von 670 Millionen Euro*, überwiegend mit deutscher Wertschöpfung.

Thales blickt in Deutschland auf eine Technologie-Tradition von über einem Jahrhundert zurück. Als integrierter deutscher Elektronikkonzern und Systemhaus steht das Unternehmen beispielhaft für die deutsche Ingenieurtradition. Thales ist ein anerkanntes Mitglied der deutschen Hightech-Industrie und bietet Kunden im In- und Ausland modernste, hochsichere sowie äußerst zuverlässige Aufklärungs-, Radar-, Kommunikations- und Informationssysteme sowie Dienstleistungen für sichere Luft- und Seeverkehrslösungen für zivile wie militärische Sicherheits- und Schutzbedarfe.

Darüber hinaus verfügt Thales Deutschland über ein umfassendes Portfolio an IT-Lösungen für Cybersicherheit. Am Standort Ulm entwickelt und fertigt das Unternehmen zudem Satellitenkomponenten.

*Nach Internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS), ohne Joint Ventures. Thales Deutschland erzielte zudem bedeutende Umsätze über Joint-Venture-Beteiligungen.

Über Google Cloud

Google Cloud bietet einen leistungsstarken, optimierten KI-Stack einschließlich KI-Infrastruktur, führender Modelle wie Gemini, Datenmanagement-Funktionen, Multicloud-Sicherheitslösungen, Entwickler-Tools und -Plattformen sowie Agents und Anwendungen -, der Unternehmen die Transformation ihres Geschäfts für das Agentic Age ermöglicht. Kunden in über 200 Ländern und Regionen vertrauen auf Google Cloud als ihren zuverlässigen Technologiepartner.

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+33(0)6 60 38 48 92

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