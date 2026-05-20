Frankfurt am Main (ots) -Krisen, hohe Preise, Klimasorgen - Fernreisen verlieren für viele ihren Reiz. Aber die gute Nachricht: Der perfekte Urlaub ist ganz nah. Deutschland erlebt einen echten Reise-Boom. Ob spontane Städtetrips, Wochenend-Auszeiten oder Sommerferien ohne Stress - hier geht alles einfacher, schneller und planbarer. Die Hotelkette Premier Inn bietet mit über 70 Standorten deutschlandweit (https://www.premierinn.com/de/de/home.html?CID=PRESSE_App) viele Möglichkeiten. Und noch besser: Mit Premier Inn wird's sogar günstiger. Die Hotelkette bietet bei Buchung über die App (https://www.premierinn.com/de/de/fasttrack.html) 20 Prozent Rabatt auf den Standard Tarif. Das Frühstücksbuffet ist übrigens für zwei Kinder unter 16 Jahren pro zahlendem Erwachsenen gratis. Warum also in die Ferne schweifen? Deutschland entdecken, Geld sparen und entspannt reisen - so geht Urlaub heute. www.premierinn.deDie heißesten Reisetipps von Premier Inn:(Ess)Kultur statt Konsum: Rhein-Main wird zur Bühne für anspruchsvolle GenießerFRANKFURT AM MAIN spielt heute international in einer Liga mit Metropolen wie Wien oder Amsterdam, wenn es um urbane Kultur geht. Das konstatierte auch der renommierte Condé Nast Traveller, der Frankfurt am Main 2026 offiziell als einzige deutsche Destination in seine weltweiten "Best Places to Go"-Reiseziele aufgenommen. Das Museumsufer mit dem Städel Museum, der Schirn Kunsthalle Frankfurt oder dem Museum für Moderne Kunst bringt große Namen nach Deutschland. Dazu kommen Oper, Schauspiel und Tanztheater auf höchstem Niveau - oft mit überraschend internationalem Publikum. Auch kulinarisch ist Frankfurt in Bewegung. Zwischen Apfelweinwirtschaft und Sterneküche entsteht eine moderne deutsche Genusskultur, die Regionalität neu interpretiert. Genau diese Mischung macht die Stadt attraktiv: urban, aber nicht überdreht.Nur wenige Autominuten entfernt wirkt WIESBADEN wie der Gegenentwurf zur hektischen Weltlage. Historische Fassaden, Thermalquellen und großzügige Alleen schaffen eine fast mediterrane Ruhe. Statt Sightseeing-Marathon stehen hier Spa-Nachmittage, lange Cafébesuche und gemütliche Spaziergänge im Mittelpunkt. Wiesbaden steht nicht für Action, sondern vermittelt hessische Gelassenheit.Ganz anders wiederum DARMSTADT: experimentell, kreativ und architektonisch überraschend radikal. Die Mathildenhöhe Darmstadt zeigt Jugendstil als Zukunftsvision, während die Hundertwasser-Waldspirale beweist, dass Wohnen auch Kunst sein kann. Wer Design, Bauhaus-Ideen und kulturelle Avantgarde sucht, findet hier eines der unterschätztesten Reiseziele Deutschlands.Gemeinsam die Welt entdecken: Eltern unterwegs mit ihren Kindern und KindeskindernGefragt sind Orte, an denen Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam etwas erleben und Erinnerungen schaffen - und dabei alle Bedürfnisse Berücksichtigung finden. BREMERHAVEN hat diesen Trend früh verstanden. Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost gehört zu den wenigen Museen Europas, die den Klimawandel emotional und physisch erfahrbar machen. Besucher laufen durch unterschiedliche Klimazonen, spüren Hitze, Kälte und Luftfeuchtigkeit - Wissenschaft wird hier zum Erlebnis.Auch NÜRNBERG funktioniert erstaunlich gut als Mehrgenerationen-Stadt. Erwachsene genießen die weitläufige Altstadt, während Kinder auf der Kaiserburg Spaß haben. Denn über der Stadt thronende Bauwerk ist keine stille Museumskulisse, sondern eine greifbare Mittelalterwelt mit viel Raum für Bewegung und Entdeckungen. Auch der "Turm der Sinne" macht der ganzen Familie Spaß. Anfassen verboten? Nicht hier: Mitmach-Stationen, Experimente zum Hören und Fühlen uvm. verbindet Wissenschaft und Interaktion.In KOBLENZ spielt ebenfalls Geschichte eine tragende Rolle. Die Seilbahnfahrt zur Festung Ehrenbreitstein ist ein Erlebnis für sich. Mit dem Schiff kommt man über den Rhein schnell zur etwa 15 Kilometer entfernten Marksburg. Die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein bringt auch Erwachsene zum Staunen.Und dann ist da noch STUTTGART - perfekt für Familien, denen Technik und Natur gleichermaßen wichtig sind. Das Porsche Museum zieht selbst Nicht-Autofans in seinen Bann, während die Wilhelma als zoologisch-botanischer Garten generationenübergreifend funktioniert. Entlang des Neckars mischen sich Industrie, Natur und urbanes Sommergefühl: Radfahren, Eis essen, auf den Wiesen sitzen, Schiffe beobachten... eine ganz intuitive Form der Entschleunigung für alle.Die neuen Cool Cities heißen Duisburg, Essen und MannheimWährend Berlin vielerorts als überlaufen gilt, gewinnen vor allem ehemalige Industriestandorte entwickeln schon seit einer Weile eine neue Anziehungskraft. DUISBURG bspw. gehört zu den ehrlichsten Städten Deutschlands. Der Landschaftspark Duisburg-Nord zeigt eindrucksvoll, wie aus alter Schwerindustrie urbane Erlebnisräume entstehen können. Wo früher Hochöfen standen, wird heute geklettert, geradelt und gefeiert. Duisburg inszeniert sich nicht geschniegelt, sondern authentisch - genau das macht die Stadt interessant.Auch ESSEN hat den Strukturwandel in ein kulturelles Narrativ verwandelt. Die Zeche Zollverein ist längst mehr als ein Industriedenkmal: Sie ist Designstandort, Kulturzentrum und Symbol einer Region im Wandel. Dazu kommen urbane Gärten, kreative Quartiere und Tanztheater mit internationaler Strahlkraft.Nur eine halbe Stunde vom berühmteren und beschaulicheren Heidelberg entfernt, zeigt sich MANNHEIM rauer, kreativer, musikalischer. Die Quadrate-Stadt lebt von ihrer Subkultur und einer Musikszene, die weit über die Region hinaus Einfluss hat. Urban Gardening, kreative Zwischennutzungen, partizipative Stadtprojekte und Pop-up-Ideen zeigen, wie Städte künftig funktionieren könnten - sozialer, lokaler und experimenteller.Mindful travel made in GermanyStädte mit autofreien Quartieren, lokaler Gastronomie und kreativen Szenen gewinnen zunehmend an Attraktivität. LEIPZIG zeigt diesen Wandel besonders deutlich. Die Stadt zieht Kreative, Gründer:innen und nachhaltige Lifestyle-Konzepte an. Besucher entdecken Leipzig nicht über Sehenswürdigkeiten, sondern über Viertel: Mit dem Fahrrad geht es durch alternative Straßen, vorbei an kleinen Cafés, Concept Stores und Ateliers.FREIBURG im Breisgau bleibt mit autofreien Wohngebieten, regionalen Märkten und einem konsequent nachhaltigen Alltag Deutschlands Vorzeigestadt für eine bewusste Lebensart. Die Stadt ist berühmt für seine Bächle, die entlang der Gassen durch die Altstadt plätschern. Im Sommer funktionieren die kleinen, offenen Wasserläufe fast wie natürliche Klimaanlage, die perfekt zu Freiburgs nachhaltigem und entschleunigtem Lebensgefühl passt.Auch WUPPERTAL erlebt eine stille Renaissance. Die Wuppertaler Schwebebahn wird dabei fast zur Metapher für die Stadt selbst: ungewöhnlich, unterschätzt und visionär. Entlang der Nordbahntrasse und der renaturierten Wupper entsteht eine neue urbane Landschaft zwischen Industriekultur, Grünraum und kreativen Ideen.Über Premier Inn:Die Hotelkette Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. Über 70 Premier Inn-Hotels stehen Geschäfts- wie Freizeitreisenden in zahlreichen deutschen Städten sowie in Wien zur Verfügung. Die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion spielen konzernweit eine zentrale Rolle: So sind bereits 20 Premier-Inn-Hotels hierzulande mit dem Barrierefrei-Label "Reisen für Alle" zertifiziert. Insgesamt hat sich Premier Inn rund 100 Standorte in zirka 30 Großstädten gesichert. www.premierinn.dePressekontakt:Antje Schützcrystal communicationsM +49 170 536 7620antje.s@crystal-communications.deOriginal-Content von: Premier Inn Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121604/6278699