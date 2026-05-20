Die Papiere der großen KI-Player wie AMD, Nvidia und Co haben zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen markiert und erreichen geradezu schwindelerregende Höhen. Das gilt mitunter auch für die Bewertungen. Das langfristige Renditepotenzial hingegen ist statistisch derzeit sehr gering - allerdings nicht bei allen KI-Titeln.US-Tech-Aktien werden dank des KI-Booms und den damit einhergehenden Wachstumserwartungen weiterhin mit hohen Bewertungsprämien gehandelt. Das Forward KGV des S&P 500 liegt dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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