Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft First Private Investment Management knüpft eine Kooperation mit dem Technologieanbieter NaroIQ, so die Experten von "FONDS professionell".Zusammen möchten die beiden Partner aktive ETFs auflegen, wie die Häuser mitgeteilt hätten. Zudem sollten zu bestehenden Publikumsfonds ETF-Anteilsklassen aufgelegt werden. Die ersten börsengehandelten Fonds sollten in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Auch externe Fondspartner sollten über First Private ETFs anbieten können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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