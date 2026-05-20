Die Europäische Investitionsbank (EIB) stattet die Hamburger Energienetze (HNE) mit Mitteln in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro für die Modernisierung des städtischen Stromverteilnetzes aus. Parallel erhalten die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) rund 125 Millionen Euro der EIB für Elektrobusse. Gleich zwei Unternehmen der Hamburger Stadtwirtschaft können sich über festgezurrte, strategische Finanzierungen freuen: Die Hamburger Energienetze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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