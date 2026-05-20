Nachdem Audi im März den A2 e-tron als neues Elektro-Einstiegsmodell der Marke bestätigt hat, zeigen die Ingolstädter jetzt einen getarnten Prototypen. Vor seiner offiziellen Premiere im Herbst 2026 durchläuft der kompakte Stromer verschiedene Erprobungsphasen - unter anderem in Skandinavien, im Windkanal und auf öffentlichen Straßen. Mit dem A2 e-tron will Audi sein Elektro-Portfolio nach unten erweitern. Die Ingolstädter sprechen von einem rein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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