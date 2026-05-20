BYD meldete für das erste Quartal 2026 einen Gewinnrückgang um 55,4 Prozent auf umgerechnet rund 509 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um 11,8 Prozent auf 150,2 Mrd. Yuan. zurück. Die Rabattschlacht in China hält an, die Aktie steht unter Druck.Die harte Konkurrenz von Anbietern wie Geely und Xiaomi sorgt in der Volksrepublik für weiter sinkende Verkaufspreise, BYD muss mehr und mehr Rabatte einräumen. Zudem rutscht der Absatz von Elektroautos in China derzeit ab, weil die Regierung die Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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