© Foto: adobe.stock.comDie Uhr tickt. Der Countdown läuft. Der Cannabis-Sektor steuert auf seine ultimative Entfesselung zu oder steuert direkt ins Chaos. Zwischen diesen beiden Extremen wird es sich wohl entscheiden. Medizinisches Cannabis jetzt in Schedule III - ein Erfolg, der (fast) keiner ist Man kann nicht sagen, dass sich in den USA nichts bewegt. Trump unterzeichnete im Dezember des letzten Jahres eine Executive Order, die den eingeschlafenen Prozess des Reschedulings von Cannabis durch die Drug Enforcement Administration (DEA) wieder beschleunigen sollte. Im April war es soweit. Medizinisches Cannabis wanderte von Schedule I in die ersehnte Schedule III. Soweit so gut. Es ist sicherlich ein Erfolg, der …Den vollständigen Artikel lesen
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