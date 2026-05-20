EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vertrag

Katjes International vollzieht Beteiligung an Weltmarke Missoni (News mit Zusatzmaterial)



20.05.2026 / 15:00 CET/CEST

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Katjes International vollzieht Beteiligung an Weltmarke Missoni Katjes International hat heute den Erwerb von rund 27% an Missoni vollzogen

Kartellrechtliche Freigaben in Deutschland und Österreich bereits im April erfolgt Düsseldorf/Mailand, 20. Mai 2026 - Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, wie geplant rund 27% der Geschäftsanteile an der Missoni S.p.A. ("Missoni") übernommen. Nach der Vereinbarung vom 03. März 2026 ist nun der Vollzug zum 20. Mai 2026 erfolgt. Die kartellrechtlichen Freigaben wurden bereits am 10. April 2026 in Deutschland sowie am 21. April 2026 in Österreich erteilt. Damit ist die Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Im ersten Schritt der Transaktion hat der italienische Wachstums-Equity Fonds FSI sämtliche Anteile der Familie Missoni übernommen. Die kartellrechtliche Freigabe in Italien für diese vorgelagerte Transaktion erfolgte am 21. April 2026. Unmittelbar im Anschluss hat die Katjes Quiet Luxury dann die 27% der Anteile übernommen. Zusätzlich hat die Katjes Quiet Luxury marktübliche Mitverkaufsverpflichtungen und -rechte sowie eine Call Option auf die Anteile von FSI, um Mehrheitseigentümer werden zu können. Mit diesem Schritt setzt die Katjes International ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere ikonische Marke im europäischen Luxussegment. Die Transaktion ist ein konsequenter nächster Schritt im Ausbau des Luxusportfolios der Katjes Quiet Luxury nach dem Erwerb der Mehrheit an der deutschen Luxusmarke BOGNER im September 2025. KONTAKT

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