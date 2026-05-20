Der Bitcoin-Kurs steht erneut unter Druck und die Nervosität am Kryptomarkt nimmt wieder spürbar zu. Gleichzeitig rücken wichtige On-Chain-Daten und Unterstützungszonen jetzt verstärkt in den Fokus der Anleger. Unsicherheit belastet Bitcoin erneut Bitcoin ist zuletzt erneut unter die Marke von 80.000 US$ gefallen. Hintergrund dafür war vor allem die wieder angespanntere Lage im Nahen Osten. Neue Aussagen von Donald Trump über mögliche militärische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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