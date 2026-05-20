Ab sofort kann die neue E-Auto-Förderung beantragt werden. Das Ministerium rechnet mit Zuschüssen für bis zu 800.000 Fahrzeuge. Aber wer ist förderberechtigt? Und wie geht das eigentlich? Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung seit dem 19. Mai 2026 beantragen. Das Antragsverfahren läuft digital. Nötig ist dafür unter anderem die sogenannte BundID, ein Konto, mit dem man sich online bei Behörden ausweisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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