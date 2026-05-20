EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

TAKKT AG: Hauptversammlung bestätigt Kurs zur Stabilisierung und Umsetzung der Strategie



20.05.2026 / 15:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAKKT AG: Hauptversammlung bestätigt Kurs zur Stabilisierung und Umsetzung der Strategie Stuttgart, 20. Mai 2026. Die TAKKT AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung im virtuellen Format abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten allen Punkten der Tagesordnung zu. Hierzu zählten unter anderem die Erneuerung von Kapitalmaßnahmen sowie Beschlüsse zur Vergütung. In seiner Rede stellte CEO Andreas Weishaar die Geschäftsentwicklung des Jahres 2025 und die aktuellen Herausforderungen offen dar. Gleichzeitig betonte er die stabile finanzielle Basis der TAKKT sowie die Fortschritte bei der Umsetzung der TAKKT Forward-Strategie. "2025 war kein einfaches Jahr für TAKKT. Gleichzeitig haben wir die richtigen Themen adressiert und die Voraussetzungen geschaffen, um unser Geschäft strukturell zu verbessern und wieder auf Wachstumskurs zu bringen", so Weishaar. Im Mittelpunkt der Ausführungen standen die Weiterentwicklung der Organisation und der Marktbearbeitung sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Kostenstruktur. Darüber hinaus wurde die stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft im Bereich Industrial & Packaging hervorgehoben. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds zeigte sich der Vorstand zuversichtlich, im Jahresverlauf eine weitere Stabilisierung zu erreichen und die Grundlage für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum zu legen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hubertus Mühlhäuser, kündigte auf der Hauptversammlung an, sein Amt vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung aus persönlichen Gründen niederzulegen. Er wird die Suche nach seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin aktiv unterstützen und seine Aufgabe bis zur Amtsübergabe weiter ausüben. Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News