Milliardäre stoßen panikartig Tech-Aktien ab, die Fed bekommt einen neuen Chef mit brisanter Vergangenheit - und das ASC-System schlägt Alarm. Börsenprofi André Fischer nennt in seinem brandneuen Report 4 konkrete Datumspunkte, die für jeden Börsianer enorm wichtig werden könnten. Wer jetzt nicht handelt, könnte den größten Vermögens-Shift seit Jahrzehnten verpassen.Es sind Signale, die kein Anleger ignorieren sollte: Hongkong-Milliardär Li Ka-Shing zieht 4,9 Milliarden Euro aus seinem Vodafone-Joint-Venture ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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