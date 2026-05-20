Als ersten Schritt in Richtung künstlicher Gebärmutter behauptet das Biotech-Unternehmen Colossal Biosciences, ein "vollständig künstliches" Hühnerei entwickelt zu haben. Doch die Firma sorgte in der Vergangenheit für Unmut bei anderen Wissenschaftler:innen. Die Küken zappelten und begannen zu picken. Versuchten sie schon, zu schlüpfen? Sie befanden sich allerdings nicht in einem echten Ei, sondern wuchsen in teilweise durchsichtigen, 3D-gedruckten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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