Zur Wochenmitte zeichnet sich an der Wall Street ein bewegter Handelstag ab. Nachdem der S&P 500 zuletzt drei Verlusttage in Folge verbucht hatte, deutet sich nun eine Gegenbewegung an. Vorbörslich tendieren die US-Börsen freundlich. Doch die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen bleiben ein Damoklesschwert für die Märkte - und das ist längst nicht alles.• Putin trifft in Peking auf Xi Jinping• 30-jährige US-Staatsanleihen erreichen ein Mehrjahreshoch• Nvidia veröffentlich nachbörslich QuartalszahlenDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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