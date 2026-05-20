Das spanische Unternehmen Zunder betreibt eines der größten Ultra-Schnellladenetze Südeuropas - und hat auch eine eigene Software zur Verwaltung des Netzes mit Tausenden von Ladepunkten entwickelt. Unter dem Namen KAWAT stellt Zunder diese Lösung ab sofort auch anderen Unternehmen zur Verwaltung ihrer Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Basierend auf fast einem Jahrzehnt operativer Erfahrung im Betrieb großer Ladenetze, hat Zunder die Software KAWAT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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