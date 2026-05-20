DJ PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Bertrandt AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Ehningen (pta000/20.05.2026/15:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Bertrandt AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900DRBK1K538NYX30 Straße, Hausnr: Birkensee 1 PLZ: 71139 Ort: Ehningen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Frank Ferchau Geburtsdatum: 27.10.1964

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FFI First Finance Invest Objects GmbH FERCHAU Invest GmbH (vormals: FERCHAU Verwaltungs-GmbH)

5. Datum der Schwellenberührung 13.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 12,86 0,00 12,86 10.143.240 letzte 12,03 0,00 12,03 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005232805 0 1.304.884 0,00 12,86 Summe: 1.304.884 12,86

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher Frank Ferchau FFI Holding GmbH FFI First Finance Invest Objects GmbH 3,22 - Frank Ferchau FERCHAU Holding Invest GmbH FERCHAU Invest GmbH (vormals: FERCHAU 9,64 9,64 Verwaltungs-GmbH)

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Die FERCHAU Verwaltungs-GmbH hat ihre Firmierung in FERCHAU Invest GmbH geändert.

Datum 20.05.2026

(Ende)

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Aussender: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Deutschland Ansprechpartner: Marc-René Tonn Tel.: +49 7034 656-0 E-Mail: marc-rene.tonn@bertrandt.com Website: www.bertrandt.com ISIN(s): DE0005232805 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779283200234 ]

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May 20, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)