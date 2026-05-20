Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



20.05.2026 / 15:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 20.05.2026 Kursziel: 0,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q1: Operative Fortschritte bei weiterem Umsatzrückgang - Restrukturierung soll Break-Even in 2027 ermöglichen



Cherry hat zuletzt Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und trotz weiterhin rückläufiger Umsätze erste operative Fortschritte erzielt. Insbesondere die deutliche Verbesserung der Profitabilität sowie die starke DH&S-Entwicklung werten wir positiv.



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Top Line rückläufig - DH&S entwickelt sich dynamisch: Cherry erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 20,8 Mio. EUR und lag damit unter dem Vorjahreswert von 25,3 Mio. EUR. Die Entwicklung ist jedoch weiterhin durch mehrere Sondereffekte verzerrt, u.a. durch Umsatzbeiträge der im ersten Halbjahr 2025 veräußerten Active Key sowie einem Ende 2025 erfolgten Vorratsverkauf, der eine verminderte Nachfrage im Auftaktquartal zur Folge hatte. Positiv hervorzuheben ist dagegen die Entwicklung des Segments Digital Health & Solutions, dessen Umsatz auf 5,2 Mio. EUR anstieg. Bereinigt um die im Vorjahr noch enthaltenen Active-Key-Umsätze konnte sich das Segment damit mehr als verdreifachen.



Operative Verluste deutlich reduziert - Project Blossom soll weitere Effizienzgewinne bringen: Auf Ergebnisebene konnte Cherry im ersten Quartal eine deutliche Verbesserung erzielen. Das adj. EBITDA verbesserte sich von -2,0 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf -0,6 Mio. EUR, was maßgeblich auf eine signifikant reduzierte Kostenbasis sowie eine verbesserte Bruttomarge (32,6%, +4,1PP yoy) zurückzuführen ist. Zusätzlich konnte der Free Cashflow durch Working Capital-Verbesserungen auf 1,1 Mio. EUR verbessert werden. Mit dem neu gestarteten Transformationsprogramm 'Project Blossom" plant Cherry neben Wachstumsinitiativen (u.a. Ausbau des B2B-Geschäfts, Stärkung E-Commerce, Wachstum in China & USA, Ausbau im Security-Bereich) eine weitere Verschlankung der Organisationsstruktur. Insgesamt werden dadurch zusätzliche annualisierte Kostensenkungen von rund 8 Mio. EUR erwartet, unter anderem über Personalanpassungen sowie eine Restrukturierung der IT-Strukturen, sodass in 2027 ein Break-Even auf EBIT-Ebene angestrebt wird (MONe: -2,4 Mio. EUR).



Außerordentliche HV einberufen: Zur weiteren Stabilisierung der Kapitalstruktur hat Cherry eine außerordentliche HV für diesen Freitag einberufen, auf der eine Aktienzusammenlegung beschlossen werden soll. Ziel ist es, die Voraussetzungen für mögliche Finanzierungsmaßnahmen zu schaffen. Unterstützt wird dies durch eine heute gemeldete Liquiditätsvereinbarung mit Großaktionär Argand Partners, die Cherry bis Juni 2027 zusätzliche Mittel von bis zu 5,6 Mio. EUR zusichert. Parallel dazu läuft der Verkaufsprozess eines der beiden Segmente planmäßig weiter und soll laut Vorstand Mitte 2026 abgeschlossen werden. Der potenzielle Verkaufserlös dürfte aus unserer Sicht die notwendige finanzielle Flexibilität für die weitere Transformation schaffen.



Fazit: Cherry zeigt im ersten Quartal erste operative Fortschritte insbesondere bei Profitabilität, Cashflow und im DH&S-Segment. Gleichzeitig bleibt das Peripherals-Geschäft aktuell schwach und unterstreicht den laufenden Restrukturierungsbedarf. Mit 'Project Blossom" adressiert das Management nun sowohl die Kostenbasis als auch neue Wachstumsfelder. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt neben der operativen Stabilisierung insbesondere ein erfolgreicher Abschluss des laufenden M&A-Prozesses. Wir bestätigen unsere Einschätzung mit Halten und einem Kursziel von 0,55 EUR.







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