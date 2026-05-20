© Foto: Leonid Eremeychuk - imageBROKER.comDer Iran-Krieg und die Hormus-Krise treiben den Markt laut Citi in ein historisches Defizit. Aluminium könnte jetzt auf 4.000 US-Dollar steigen.Die Analysten der Citigroup sehen für Aluminium derzeit das bullishste Marktumfeld seit mehr als 50 Jahren. Hintergrund sind massive Angebotsprobleme infolge des Iran-Kriegs und der anhaltenden Störungen rund um die Straße von Hormus. Laut Citi könnten die Aluminiumpreise deshalb schon in den kommenden Monaten auf 4.000 US-Dollar pro Tonne steigen. Am Dienstag lag der Aluminiumpreis an der London Metal Exchange bei rund 3.600 US-Dollar, nachdem das Metall zuletzt bereits ein Vierjahreshoch erreicht hatte. Citi-Analyst Wenyu Yao erwartet nun, dass …Den vollständigen Artikel lesen
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