Der im Mdax gelistete Windkraftanlagenbauer hat von der Westfälisch-Niedersächsischen Energie GmbH (WNE) einen weiteren Auftrag für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N175/6.X erhalten. Die Turbinen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt und kommen in drei Projekten im Kreis Höxter zum Einsatz. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag zur Wartung der Anlagen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die WNE kooperiert schon länger mit Nordex und hatte zuletzt im März drei N175/6.X-Turbinen bestellt. Das rasante Kurswachstum bei Nordex (3-Jahres-Performance: rund 300 %) ist seit Mitte März ist eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die als technische Konsolidierung einzuordnen ist.
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