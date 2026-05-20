INDUS Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im AKTIEN Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf langfristige Perspektiven und fundamentale Entwicklungen. Anders als kurzfristige Trading-Ansätze konzentriert sich dieses Format auf nachhaltige Trends, Unternehmenskennzahlen und mögliche Entwicklungen bis 2028 beziehungsweise 2030.

In dieser Ausgabe steht die INDUS Aktie im Mittelpunkt. Neben der charttechnischen Situation betrachten wir das Geschäftsmodell, die Bewertung sowie die langfristigen Perspektiven für Anleger.

- INDUS WKN: 620010/ ISIN: DE0006200108 - Kürzel: HBH - Symbol: INH

? Drei Key Takeaways

Die INDUS Aktie zeigt im Wochen- und Tageschart aktuell ein bullisches Setup, solange die wichtigen Unterstützungen um die SMA20 verteidigt werden können.

Fundamental überzeugt die INDUS Holding durch stabile Gewinne, eine kontinuierliche Dividende und eine günstige Bewertung mit einem KGV von rund 10.

Im AKTIEN Marathon eignet sich die INDUS Aktie vor allem für konservative Langfrist-Anleger als defensivere Depotbeimischung mit moderatem Wachstumspotenzial.

INDUS Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die INDUS Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über längere Zeit in einer Seitwärtsrange. Zu Jahresbeginn kam neues Kaufinteresse auf, wodurch das Papier deutlich über die Marke von 30 EUR steigen konnte. Der Rücksetzer Anfang Mai wurde direkt gekauft, was auf anhaltende Stärke der Käuferseite hindeutet.

Besonders positiv ist der nachhaltige Ausbruch über die SMA200, die aktuell bei 23,61 EUR verläuft. Diese Durchschnittslinie stellte in den vergangenen Jahren mehrfach einen relevanten Widerstand dar. Nach dem Ausbruch konnte sich die INDUS Aktie oberhalb der SMA20 bei aktuell 29,84 EUR stabilisieren.

Damit bleibt das Wochenchart insgesamt bullisch einzuschätzen. Solange die Aktie per Wochenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliche Kursziele der INDUS Aktie

34,80 EUR

37,70 EUR (Hoch aus 2021)

Sollte die Aktie dagegen unter die SMA20 zurückfallen und zusätzlich die SMA50 bei aktuell 26,10 EUR aufgeben, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In diesem Szenario könnte die SMA200 nochmals als Unterstützung fungieren....

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