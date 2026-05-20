Das Internet wird zum Netz der KI-Agenten - mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft. Wenn Unternehmen weiter sichtbar sein wollen, müssen sie ihre Strategien, Abläufe und Daten an die neuen Anforderungen anpassen. Unser Schwerpunkt in der neuen Ausgabe des t3n Magazins. Als ich in den 90ern die ersten Schritte ins Internet unternahm, waren das Schritte voller Bewunderung: Ein Ort, der sich vor meinem heimischen Computerbildschirm auftat, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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