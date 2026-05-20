Mainz (ots) -
Woche 24/26
Bitte Programmänderungen beachten:
Samstag, 6.6.
11.00 USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt
Frankreich 2024
USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt!
...
4.00 Die Spur
Mit KI zur Biowaffe
Wie real ist die Gefahr?
Deutschland 2023
Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen!
Montag, 8.6.
12.15 Mysterien des Weltalls
Der große Bruder
USA 2016
Terra X Harald Lesch: ...und warum wir nach den Sternen greifen sowie Wer ist Kim Yo-jong um 16 Uhr entfallen!
Mittwoch, 10.6.
8.30 Wer ist El Chapo
Deutschland 2023
Planet e.: Delfine - die illegale Jagd entfällt!
Freitag, 12.6.
12.45 ZDF-History
Göttinnen der Leinwand
Deutschland 2017
Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6278818
Woche 24/26
Bitte Programmänderungen beachten:
Samstag, 6.6.
11.00 USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt
Frankreich 2024
USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt!
...
4.00 Die Spur
Mit KI zur Biowaffe
Wie real ist die Gefahr?
Deutschland 2023
Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen!
Montag, 8.6.
12.15 Mysterien des Weltalls
Der große Bruder
USA 2016
Terra X Harald Lesch: ...und warum wir nach den Sternen greifen sowie Wer ist Kim Yo-jong um 16 Uhr entfallen!
Mittwoch, 10.6.
8.30 Wer ist El Chapo
Deutschland 2023
Planet e.: Delfine - die illegale Jagd entfällt!
Freitag, 12.6.
12.45 ZDF-History
Göttinnen der Leinwand
Deutschland 2017
Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6278818
© 2026 news aktuell