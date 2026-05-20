© Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESSTarget hat neue Zahlen veröffentlicht, die die Erwartungen übertroffen haben und mit einem optimistischen Ausblick für Aufsehen sorgen.Der US-Einzelhändler Target hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Das Unternehmen meldete am Mittwoch sowohl höhere Umsätze als auch bessere Gewinne als von Analysten erwartet und hob zugleich seine Jahresprognose an. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel 2,3 Prozent auf 129,6 US-Dollar zu. Damit notiert Target seit Jahresbeginn über 34 Prozent im Plus. Vergleichbare Umsätze steigen erstmals seit fünf Quartalen Die vergleichbaren Umsätze erhöhten sich im ersten Quartal um 5,6 Prozent und lagen damit klar über …Den vollständigen Artikel lesen
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