Mit dem Altersvorsorgedepot ist die Nachfolge der Riester-Rente beschlossene Sache. Aber was bringt die Förderung beim neuen Modell eigentlich? Die Geldanlage-Plattform growney hat einige Beispielrechnungen vorgenommen. Am 08.05.2026 hat der Bundesrat das Gesetz zur Reform der privaten Altersvorsorge endgültig verabschiedet - somit ist das Altersvorsorgedepot beschlossene Sache. Ab dem 01.01.2027 soll es entsprechende Geldanlage-Produkte mit staatlicher Förderung geben. Das Altersvorsorgedepot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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