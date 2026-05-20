NordicTrack bringt mit dem Ultra 1 Reformer Pilates in Studioqualität direkt nach Hause. Das Gerät kann ab dem 19. Mai unter NordicTrack.com zum Preis von 4.999 US-Dollar bestellt werden. Dieses auf den Verbraucher ausgerichtete Modell verbindet luxuriöse Handwerkskunst mit intelligenter Technologie und bietet ein Pilates-Erlebnis in Studioqualität, das sich mühelos in den modernen Alltag integrieren lässt.

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NordicTrack Ultra 1 Reformer

Pilates hat sich zu einem Eckpfeiler des modernen Wellness-Bereichs entwickelt und ist dafür bekannt, die Rumpfmuskulatur zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und eine tiefe Verbindung zwischen Körper und Geist zu fördern. Angesichts dieser wachsenden Nachfrage vereint der neue Reformer von NordicTrack elegantes Design mit einem integrierten HD-Touchscreen und nahtlosem Zugang zu von Experten geleiteten Kursen über die iFIT-Plattform.

"Der "Ultra 1 Reformer" ist das erste Pilates-Gerät, das sich einen Platz in Ihrem Zuhause verdient. Echte Geräte, individuelle fachkundige Anleitung und die Ergebnisse, die wir alle anstreben", sagt Kevin Duffy, CEO von iFIT Inc.

"Der Ultra 1 Reformer leistet etwas, was kein anderes Gerät bisher geschafft hat er nimmt dem Reformer-Pilates die Schwelle und Komplexität, die damit oft verbunden sind, und schafft so ein authentisches Erlebnis in Studioqualität für zu Hause, das sich intuitiv und fesselnd anfühlt", sagt Yvette McGaffin, Director of Product Marketing, Pilates bei iFIT. "Vom Smart-Spine-System über die per Knopfdruck einstellbare Widerstandsstärke bis hin zum Echtzeit-Feedback jedes Detail wurde so konzipiert, dass Sie sich ganz auf Ihr Training konzentrieren können."

Eine intelligentere und sicherere Art, sich zu Hause zu bewegen: Der Ultra 1 Reformer, der Designelemente des preisgekrönten Ultra 1 Laufbands von NordicTrack aufgreift, wurde speziell entwickelt, um den Wellnessbereich zu Hause aufzuwerten. Er verfügt über eine warme Ahornholzoptik, die sich harmonisch in moderne Wohnräume einfügt. Um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit in den Vordergrund zu stellen, verfügt der Ultra 1 Reformer über mehrere innovative Konstruktionsmerkmale:

Smart Spine-System: Dieses einzigartige System verfügt über eine geschlossene Federkonstruktion, wodurch freiliegende Federn vermieden werden für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und mehr Sicherheit, was besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren ideal ist.

Dieses einzigartige System verfügt über eine geschlossene Federkonstruktion, wodurch freiliegende Federn vermieden werden für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und mehr Sicherheit, was besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren ideal ist. Widerstandseinstellung per Knopfdruck: Benutzer können die Federspannung ganz einfach durch Drücken oder Anheben eines Knopfes einstellen, sodass ein manuelles Einhängen der Federn entfällt.

Benutzer können die Federspannung ganz einfach durch Drücken oder Anheben eines Knopfes einstellen, sodass ein manuelles Einhängen der Federn entfällt. Maßgeschneiderter Widerstand: Das System verfügt über 3 Tasten, mit denen 7 verschiedene Widerstandsstufen von 22 bis 99 lbs (10-45 kg) eingestellt werden können.

Das System verfügt über 3 Tasten, mit denen 7 verschiedene Widerstandsstufen von 22 bis 99 lbs (10-45 kg) eingestellt werden können. Immersiver HD-Touchscreen: Der Reformer ist mit einem 24-Zoll-HD-Touchscreen (61 cm) ausgestattet, der sich neigen, drehen und nach links schwenken lässt und über das iFIT-Betriebssystem für eine nahtlose Bereitstellung von Inhalten verfügt.

Der Reformer ist mit einem 24-Zoll-HD-Touchscreen (61 cm) ausgestattet, der sich neigen, drehen und nach links schwenken lässt und über das iFIT-Betriebssystem für eine nahtlose Bereitstellung von Inhalten verfügt. Verstellbare Fußstütze: Verfügt über 4 einstellbare Positionen und 2 stockförmige Fußstützen, um verschiedenen Bewegungsabläufen und Körpergrößen gerecht zu werden.

Mit Connected Pilates, Anytime unterstützt von iFIT erhalten Mitglieder sofortigen Zugriff auf eine ständig wachsende Bibliothek mit über 75 Reformer-spezifischen Programmen und mehr als 200 Mat-Pilates-Workouts unter der Leitung erfahrener Trainer. Das Gerät bietet Echtzeit-Feedback auf dem Bildschirm, um die Widerstandsstufen anzupassen und die Leistung zu verfolgen, sodass die Benutzer mit den Trainern auf dem Bildschirm Schritt halten können. Der Ultra 1 Reformer kann ab dem 19. Mai unter NordicTrack.com zum Preis von 4.999 US-Dollar bestellt werden. Weiteres Zubehör darunter ein Jumpboard, eine Pilates-Box und eine Reformer-Matte ist separat erhältlich.

Über iFIT iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Pionier im Bereich vernetzte Fitness, um Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen. Mit einer Community von mehr als 12 Millionen Sportlern weltweit bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform wird durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten unterstützt und erweckt Fitness durch ihr Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Von Cardio- und Krafttraining bis hin zur Regeneration unterstützt iFIT Sportler in jeder Phase ihres Fitnessprogramms. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

Über NordicTrack: NordicTrack, eine Marke von iFIT Inc., ist seit über 50 Jahren ein Vorreiter im Bereich vernetztes Heimtraining. Von Laufbändern und Fahrrädern bis hin zu Krafttraining und Pilates NordicTrack verbindet hochwertige Geräte mit der iFIT-Plattform, um personalisierte, von Experten geleitete Trainingserlebnisse zu bieten, die die Mitglieder genau dort abholen, wo sie auf ihrem Fitnessweg stehen. Weitere Informationen finden Sie unter NordicTrack.com.

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