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20.05.26 | 16:59
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ratgeberGELD.at
20.05.2026 16:39 Uhr
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(1)

SanDisk (SNDK): Zündet am EMA 20 die nächste Kursexplosion?

KI-Speicherboom sorgt für Kursfeuerwerk!

Rückblick

Bei SanDisk erleben wir das Phänomen der KI-Infrastruktur-Welle. Der Chart zeigt einen klassischen, mustergültigen Aufwärtstrend, der nun eine gesunde Atempause an der 20-Tagelinie eingelegt hat.

SanDisk-Aktie: Chart vom 19.05.2026, Kürzel: SNDK, Kurs: 1.413.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Erreichen eines markanten Hochs bei rund 1.600 USD Mitte Mai sehen wir nun eine scharfe Korrektur. Solange der Kurs über dem EMA 20 läuft, ist der Trend intakt. Ein Ausbruch über die Abwärtstrendlinie würde ein Kaufsignal generieren. Das logische Kursziel ist die Fortsetzung des übergeordneten Trends in Richtung des alten Allzeithochs bei 1.600 USD und darüber hinaus.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie nicht dynamisch am EMA 20 nach oben abprallen, sondern per Tagesschlusskurs darunter rutschen, ist das Pullback-Setup gescheitert. Aus einer kurzen Atempause kann dann rasch eine tiefere Korrektur in Richtung der 50-Tagelinie bei rund 1.000 USD werden.

Meinung

Die Nachfrage nach High-Performance-Speichern (SSDs) für Künstliche Intelligenz ist gigantisch. Im Zuge der jüngsten Quartalszahlen meldete SanDisk ein sequentielles Umsatzwachstum im Datacenter-Bereich von über 230 %. Die Bruttomargen bewegen sich im Bereich von 79 % bis 81 %. Für das laufende Quartal erwarten Analysten einen massiven Sprung beim Gewinn je Aktie auf über 30 USD - im Vergleich zu nur wenigen Cent im Vorjahreszeitraum. Der fundamentale Treibstoff (KI-Speicherboom) passt perfekt zum technischen Chartmuster.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 204.85 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 22.55 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu SanDisk ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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