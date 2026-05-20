Nach KI-Übersichten und KI-Modus will die Tech-Firma ihre Kernfunktion auf lange Sicht immer mehr an große Sprachmodelle übergeben. Unser Autor hält das für eine schlechte Idee und eine Gefahr für Googles Geschäftsmodell. Millennials und jüngere Mitglieder der Gen X werden sich vielleicht an die MTV-Sendung Pimp my Ride erinnern, in der Rapper Xzibit Schrottkarren in Luxuskarossen verwandelt. Aus dem Faible des Musikers, immer wieder relativ sinnlose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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