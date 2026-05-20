© Foto: unsplash.comJapanische Aktien bleiben gefragt. Reformen, Automatisierung, seltene Erden und neue Preissetzungsmacht treiben die Story.Japanische Aktien bleiben trotz höherer Energiepreise, steigender Anleiherenditen und Yen-Risiken gefragt. Der Nikkei 225 liegt seit Jahresbeginn um 15 Prozent im Plus. Anleger setzen auf Reformen, robustere Gewinne und Japans stärkere Rolle beim Umbau globaler Lieferketten. Auch die Bewertung wirkt weiter attraktiv. Der MSCI Japan Index notiert bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 18 und damit günstiger als der S&P 500. Analysten der Société Générale sehen zudem steigende Gewinnerwartungen für japanische Unternehmen. Besonders profitieren könnten Industrie- und …Den vollständigen Artikel lesen
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