Fondsmanager haben weltweit zuletzt im Rekordtempo in Aktien umgeschichtet. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Bank of America (BofA) hervor. Die BofA befragt monatlich Portfoliomanager von Fondshäusern, Vermögensverwaltern, Versicherern, Banken, Pensionskassen und Hedgefonds.Der Anteil der von der US-Bank befragten Investoren, die Aktien in ihren Portfolios übergewichtet haben, stieg demnach im letzten Monat so deutlich wie noch nie seit Start der Umfrage Anfang der 2000er-Jahre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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