Frankfurt am Main (ots) -In der Eberstadtstraße wird ein ehemaliger Hochbunker zu hochwertigem Wohnraum transformiert. Sallinger Frankfurt entwickelt aus dem historischen Gebäude 37 exklusive Wohnungen und zeigt, warum denkmalgeschützte Immobilien zunehmend als Kapitalanlage gefragt sind.In Frankfurt am Main entsteht in der Eberstadtstraße 35 derzeit eines der außergewöhnlichsten Wohnprojekte der Stadt: Ein historischer Hochbunker wird zu hochwertigem Wohnraum. Was einst als Schutzraum für Extremsituationen errichtet wurde, soll künftig 37 exklusive Wohnungen beherbergen - mit Skyline-Blick, moderner Ausstattung und nachhaltigem Energiekonzept. Entwickelt wird das Projekt von Sallinger Frankfurt, einem Spezialisten für denkmalgeschützte Immobilien und hochwertige Denkmalschutz-Immobilien als Kapitalanlage. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2028 geplant.Ein Bauwerk mit außergewöhnlicher SubstanzDer Hochbunker in der Eberstadtstraße gehört zu jenen Gebäuden, die das Stadtbild seit Jahrzehnten prägen und dennoch oft unbeachtet bleiben. Errichtet in den 40er Jahren als Luftschutzbunker, wurde das massive Bauwerk ursprünglich für extreme Belastungen konzipiert. Seit 2012 steht es als Einzelkulturdenkmal unter Schutz.Seine bauliche Substanz gilt bis heute als außergewöhnlich. Massive Stahlbetonkonstruktionen, besonders dicke Wände und eine hohe strukturelle Stabilität machen den Hochbunker zu einem auf Dauerhaftigkeit ausgelegten Gebäude. Gerade solche denkmalgeschützten Immobilien zeigen das Potenzial, das im Bestand steckt: Anstatt historische Bauwerke über Jahre leer stehen und verfallen zu lassen, werden vorhandene Strukturen erhalten, behutsam weiterentwickelt und erneut mit Leben gefüllt. So entsteht nicht nur neuer Wohnraum, sondern es wird auch ein nachhaltiger Umgang mit architektonischer Substanz und Stadtgeschichte gepflegt.Hinzu kommt ein Aspekt, der für viele Menschen zunehmend an Bedeutung gewinnt: das Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit. Die massive Bauweise des Hochbunkers sorgt für eine außergewöhnlich ruhige und geschützte Wohnatmosphäre - eine Qualität, die sich deutlich von der vieler konventioneller Wohngebäude unterscheidet.Vom Schutzraum zum urbanen WohnkonzeptWo sich einst meterdicke Betonwände und technische Schutzräume befanden, sollen künftig moderne Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung entstehen. Geplant sind insgesamt 37 Wohneinheiten zwischen 44 und über 101 Quadratmetern - teilweise mit Balkon oder kleinem Garten.Das Wohnkonzept der Denkmalimmobilie setzt auf modernen Komfort, ohne den ursprünglichen Charakter des Gebäudes zu verlieren. Hochwertiger Parkettboden, Fußbodenheizung und Markenausstattung in den Badezimmern gehören ebenso zum Konzept wie ein energieeffizientes Heizsystem mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Einige Wohnungen sollen zudem einen freien Blick auf die Frankfurter Skyline bieten.Auch die Lage trägt zur Attraktivität des Projekts bei: Die Eberstadtstraße liegt in einem ruhigen, familiären Wohnviertel mit urbaner Nähe. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen und medizinische Versorgung befinden sich im direkten Umfeld, während Innenstadt, Geschäftsviertel und Flughafen durch die gute Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung schnell erreichbar bleiben.Warum außergewöhnliche Denkmalimmobilien als Kapitalanlage gefragt sindDenkmalgeschützte Immobilien unterscheiden sich grundlegend von standardisierten Neubauprojekten. Ihre begrenzte Verfügbarkeit, die besondere Architektur und die oft zentrale Lage machen sie zu einem knappen Gut auf dem Immobilienmarkt.Gerade außergewöhnliche Objekte wie der Hochbunker in Frankfurt sprechen zunehmend Investoren an, die nach langfristig werthaltigen Kapitalanlagen suchen. Hinzu kommt ein wachsender Trend zu individuellen Wohnkonzepten: Viele Mieter suchen heute gezielt nach Immobilien mit Charakter und Geschichte - fernab austauschbarer Neubauten.Auch die baulichen Eigenschaften eines Bunkers spielen dabei eine besondere Rolle. Die massive Konstruktion sorgt nicht nur für eine außergewöhnliche Langlebigkeit, sondern auch für ein hohes Maß an Ruhe, Stabilität und Schutz innerhalb des Gebäudes. Themen wie Sicherheit und geschützte Rückzugsorte gewinnen für viele Menschen zunehmend an Relevanz - Eigenschaften, die ein ehemaliger Hochbunker durch seine Bauweise in besonderer Weise erfüllt. Gleichzeitig wirkt die kompakte Struktur temperaturausgleichend und kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduzieren.Damit vereint der Hochbunker mehrere Eigenschaften, die moderne Denkmalimmobilien als Kapitalanlage attraktiv machen: Seltenheit, Substanz, Nachhaltigkeit und eine hohe Differenzierung im Markt.Denkmalgeschützte Immobilien und ihre steuerlichen VorteileNeben architektonischer Exklusivität bieten Denkmalimmobilien auch wirtschaftliche Vorteile. Für den ehemaligen Hochbunker in Frankfurt ist eine Denkmal-AfA von rund 80 Prozent vorgesehen. Dadurch können Sanierungskosten steuerlich über mehrere Jahre abgeschrieben werden - ein wesentlicher Faktor für viele Investoren.Zusätzlich sind KfW-Zuschüsse von bis zu 37.500 Euro pro Wohnung sowie KfW-Darlehen von bis zu 150.000 Euro vorgesehen. Gleichzeitig positioniert sich das Projekt mit geplanten Mieten von rund 22 Euro pro Quadratmeter im hochwertigen Wohnsegment.Gerade in wirtschaftlich starken Städten wie Frankfurt, in denen außergewöhnlicher Wohnraum knapp ist, gelten hochwertige denkmalgeschützte Immobilien daher zunehmend als stabile und langfristig interessante Kapitalanlage.Sallinger Frankfurt setzt auf Bestand mit ZukunftMit Projekten wie dem Hochbunker in der Eberstadtstraße verfolgt Sallinger Frankfurt einen klaren Ansatz: historische Bausubstanz erhalten und gleichzeitig zukunftsfähigen Wohnraum schaffen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Sanierung denkmalgeschützter Immobilien spezialisiert und begleitet Projekte von der Planung über die Sanierung bis hin zur Verwaltung.Der Fokus liegt dabei auf Immobilien, die sich durch architektonische Besonderheiten, nachhaltige Konzepte und langfristige Wertstabilität auszeichnen. Die Finanzierung wird individuell auf die jeweilige Investitionsstrategie abgestimmt, mit dem Ziel, bestmögliche Konditionen am Markt zu erzielen.Ein wichtiger Bestandteil des Sallinger-Konzepts ist die enge Abstimmung mit der späteren Hausverwaltung. Dadurch sind viele Objekte bereits vor Abschluss der Sanierung vermietet. So entsteht ein durchgängiger Prozess, der Entwicklung, Finanzierung und Bewirtschaftung sinnvoll verbindet und echten Mehrwert für Investoren schafft.Der Hochbunker in Frankfurt zeigt, wie aus einem historischen Zweckbau ein markantes Prestige-Objekt mit Zukunft entstehen kann und dass sich denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage ideal eignen - ein Investment, das Geschichte, Substanz und wirtschaftliche Attraktivität vereint.Weitere Informationen: sallinger.de/liegenschaften/aktuell-zum-kauf/frankfurt-am-main-hochbunker-praunheim/Pressekontakt:Sallinger Consulting GmbHDieter Sallinger (Geschäftsführer)Kaiserhofstraße 560313 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 (0) 69 2193 51 70E-Mail: post@sallinger.dehttps://sallinger.de/Original-Content von: Sallinger Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179568/6278838