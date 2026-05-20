Small Modular Reactors gelten als eine der spannendsten Antworten auf steigenden Strombedarf durch KI, Industrie und Elektrifizierung. Lange war das Thema vor allem Zukunftsmusik. Jetzt häufen sich Projekte, Finanzierungen und politische Entscheidungen. Neue Projekte bringen Bewegung in den SMR-Markt Small Modular Reactors rücken weltweit stärker in den Mittelpunkt der Energiepolitik. Die Internationale Energieagentur verweist darauf, dass derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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