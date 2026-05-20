Die Target-Aktie hat sich seit der zweiten Novemberhälfte sehr positiv entwickelt und gegenüber dem damaligen Tief über +40% an Wert zugelegt. Nun hat der US-Einzelhändler Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, die an der Börse aber mit Verlusten quittiert werden. Aktuell notiert das Papier etwa -7% tiefer bei 118,74 US$. Woran stören sich die Anleger und wie kann es nun weitergehen? Überraschend starke Zahlen zum Jahresauftakt Für das erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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