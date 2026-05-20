Der Marktwert des ESG-Spezialisten Diginex Limited schrumpft weiter deutlich. Nachdem die Aktie nach dem Reverse-Split Ende April noch bei rund 2,60 US$ notierte, ist sie inzwischen wieder massiv gefallen und steht am Mittwoch nur noch bei 0,97 US$. Damit könnte das Ziel des Kapitalschnitts bereits wieder verfehlt sein. Wird die Lage für das Unternehmen nun erneut kritisch? Delisting-Gefahr rückt erneut näher Für eine dauerhafte Notierung an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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