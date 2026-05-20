DJ US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 15. Mai überraschend deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,863 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,306 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,548 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,084 Millionen gesunken waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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May 20, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)

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