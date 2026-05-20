© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscomÜber der Wall Street wird der Himmel dunkler, auch wenn Anleger weiter fleißig Geld in US-Aktien pumpen. Laut Bank of America könnte genau das jetzt zur Gefahr werden.Die jüngste Rallye an der Wall Street hat viele Fondsmanager extrem aggressiv positioniert - und genau das könnte laut mehreren Großbanken schon Anfang Juni zum Problem werden. Strategen der Bank of America warnen inzwischen davor, dass die Märkte nur noch einen Schritt von einer stärkeren Korrektur entfernt sein könnten. Hintergrund ist eine viel beachtete Umfrage unter internationalen Fondsmanagern, die zeigt, wie stark Anleger zuletzt auf weiter steigende Kurse gesetzt haben. Besonders alarmierend ist dabei der drastische …Den vollständigen Artikel lesen
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