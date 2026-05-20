SolidProfessor kündigt "SolidProfessor Live" an, ein neues Angebot an Live-Schulungen unter Anleitung eines Trainers, das Konstruktions-, Entwicklungs- und Fertigungsteams dabei unterstützen soll, ihre Kompetenzen auszubauen, Wissenslücken zu schließen und den Nutzen der Software, die sie täglich einsetzen, zu maximieren.

Da Konstruktions-, Entwicklungs- und Fertigungsteams immer fortschrittlichere Software einsetzen, ist eine kontinuierliche Weiterbildung für die langfristige Produktivität unerlässlich. Unternehmen benötigen eine bessere Methode, um neue Ingenieure einzuarbeiten, Qualifikationslücken zu schließen und Teams dabei zu unterstützen, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

SolidProfessor begegnet diesen Herausforderungen durch das Angebot einer umfangreichen Bibliothek mit On-Demand-Schulungen, eine Fortschrittsanzeige für Lernpfade sowie Vorbereitungskurse für Branchenzertifizierungen. Mit SolidProfessor Live haben Nutzer Zugang zu Live-Schulungen auf einer Plattform, die darauf ausgelegt ist, kontinuierliches Lernen zu fördern. Außerdem kann es Teams dabei unterstützen, neue Ingenieure und Fertigungsmitarbeiter schneller einzuarbeiten und Software-Updates sowie sich wandelnde geschäftliche Anforderungen besser zu bewältigen.

"Es ist von unschätzbarem Wert, gezielt Zeit in einem Klassenzimmer zu verbringen und von einem erfahrenen, professionellen Dozenten zu lernen", sagte Tony Glockler, Mitbegründer und CEO von SolidProfessor. "Durch gezielte Schulungszeiten können Sie neue Konzepte schnell erlernen. Sie können Fragen stellen und direkt mit einem Dozenten interagieren. Aus diesem Grund haben wir SolidProfessor Live ins Leben gerufen. Wir haben erkannt, wie wertvoll es ist, über eine festgelegte Zeit und einen festen Rahmen zu verfügen, um in Echtzeit mit einem Dozenten aus der Praxis zu interagieren. Durch die Kombination von Live-Unterricht mit der On-Demand-Bibliothek von SolidProfessor zur Unterrichtsvorbereitung und als ständiges Nachschlagewerk bieten wir Ingenieuren die effektivste Lernerfahrung."

SolidProfessor bietet seinen Value-Added-Resellern (VARs) "SolidProfessor Live" als Schulungsoption an. Das Unternehmen testet derzeit den uneingeschränkten Zugang zu "SolidProfessor Live" als exklusiven Vorteil im Rahmen der Abonnementpakete für VARs.

"Wir sind davon überzeugt, dass SolidProfessor Live VARs eine neue Möglichkeit bietet, ihre Abonnementvorteile zu stärken und ihren Kunden weiterhin einen Mehrwert zu bieten", sagte Glockler. "Indem sie das Kundenerlebnis um Live-Schulungen ergänzen, können VARs den Entwicklungsteams dabei helfen, den Zugriff auf Software in eine intensivere Nutzung umzuwandeln. Dadurch entsteht ein wertvolleres Abonnementmodell, bei dem Schulungen den Kunden helfen, das ganze Jahr über produktiv und sicher zu arbeiten."

Die Live-Kurse von SolidProfessor werden von erfahrenen Dozenten geleitet. Sie konzentrieren sich auf praxisorientiertes Lernen für Fachleute aus den Bereichen Konstruktion, Ingenieurwesen und Fertigung. VARs können diese Kurse nutzen, um ihre Kunden auf die Einführung neuer Software vorzubereiten, vorhandene Kenntnisse zu vertiefen, Zertifizierungsziele zu unterstützen und Teams dabei zu helfen, Vertrauen in die Tools zu gewinnen, die die Produktentwicklung vorantreiben.

Das neue Angebot erweitert die bestehende Online-Lernplattform von SolidProfessor, die mehr als 15.000 von Experten geleitete Video-Tutorials, über 400 Online-Kurse, Vorbereitungen auf berufliche Zertifizierungen sowie technische Lernressourcen für Studierende, Lehrkräfte und Fachleute umfasst.

SolidProfessor Live wird ab Ende Mai 2026 über die Abonnementangebote ausgewählter VARs verfügbar sein; weitere Möglichkeiten werden hinzukommen, sobald das neue Angebot weiter ausgebaut wird.

Weitere Informationen zu SolidProfessor finden Sie auf der Website unter https://solidprofessor.com/.

Über SolidProfessor

SolidProfessor ist ein führender Anbieter von Online-Lernlösungen für die Ausbildung im Bereich Konstruktionstechnik und bietet eine umfangreiche Bibliothek mit über 15.000 von Experten geleiteten Video-Tutorials, Kompetenzbewertungen und Kursen zur Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen der Industrie. Das Angebot richtet sich an Fachleute, Lehrkräfte und Studierende, die ihre Kenntnisse in den Bereichen CAD, CAM, BIM und grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen Konzepten aufbauen oder vertiefen möchten.

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