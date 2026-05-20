MidOcean Energy ("MidOcean" oder das "Unternehmen"), ein von EIG gegründetes und geführtes Flüssigerdgasunternehmen (LNG), gab heute im Rahmen seiner laufenden Kapitalbeschaffung eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar durch den Arab Energy Fund ("TAEF"), eine führende multilaterale Impact-Finanzinstitution, bekannt.

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Die Investition von TAEF stärkt die hochwertige Investorenbasis von MidOcean weiter und unterstreicht das anhaltend große Interesse an der Strategie des Unternehmens, ein diversifiziertes, widerstandsfähiges und langfristig ausgerichtetes globales LNG-Geschäft aufzubauen.

Es gibt derzeit erhebliche weitere Impulse durch zusätzliche Investoren, deren Verträge derzeit ausgearbeitet werden, und MidOcean wird weiterhin Kapital beschaffen, wobei das Gesamtziel bei bis zu 2 Milliarden US-Dollar von neuen Investoren liegt.

R. Blair Thomas, MidOcean-Chairman und CEO von EIG, sagte: "Wir freuen uns sehr, den Arab Energy Fund als Anteilseigner bei MidOcean begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Expertise im Bereich Energieinvestitionen ist eine deutliche Bestätigung für die Strategie von MidOcean, ein weltweit führendes LNG-Geschäft aufzubauen. Gleichzeitig suchen EIG und TAEF nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der Energieinfrastruktur im Nahen Osten, um unsere Beziehung weiter zu vertiefen."

De la Rey Venter, CEO von MidOcean, sagte: "Diese Investition unterstützt unsere Strategie zum Aufbau eines diversifizierten LNG-Portfolios und versetzt uns in eine gute Position, um unsere identifizierten Wachstumschancen zu nutzen. Wir heißen TAEF mit seiner mehr als 50-jährigen Erfahrung im Bereich Energieinvestitionen und seinem Fokus auf Energiesicherheit und Nachhaltigkeit herzlich willkommen."

Khalid Al-Ruwaigh, CEO des Arab Energy Fund, sagte: "Unsere Investition in MidOcean Energy spiegelt das Engagement des Fonds wider, strategische Energieplattformen zu unterstützen, die zur globalen Energiesicherheit und zu einem nachhaltigeren Energiemix beitragen. Flüssigerdgas (LNG) spielt weiterhin eine entscheidende Rolle als zuverlässige und flexible Energiequelle, und der disziplinierte Ansatz sowie die hochwertige Vermögensbasis von MidOcean passen gut zu unserer langfristigen Anlagestrategie. EIG ist ein hervorragender Partner, und wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit im Bereich der Energieinfrastruktur, insbesondere im Nahen Osten, weiteren Wert zu schaffen."

Wichtiger Hinweis

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Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren und verwaltet zum 31. März 2026 ein Vermögen von 25,9 Milliarden US-Dollar. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In ihrer 44-jährigen Geschichte hat EIG über 53,9 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 426 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eigpartners.com.

Über MidOcean

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, belastbaren, kostengünstigen und CO2-effizienten globalen LNG-Portfolios an. Dies spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Bestandteil eines kohlenstoffärmeren, wettbewerbsfähigen und sichereren globalen Energiesystems ist. MidOcean Energy hält Beteiligungen an verschiedenen LNG-Projekten, darunter LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG und Peru LNG. Das Unternehmen wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 30 Jahren Erfahrung, der bereits verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Global Head of LNG bei Shell Plc. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.midoceanenergy.com.

Über The Arab Energy Fund

Der Arab Energy Fund (der Fonds) ist eine multilaterale Impact-Finanzinstitution, die sich auf den Energie- und Versorgungssektor im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) konzentriert und 1974 von zehn arabischen Öl exportierenden Ländern gegründet wurde. Die Aufgabe des Fonds besteht darin, das Energieökosystem durch Fremd- und Eigenkapitallösungen zu unterstützen, um Energiesicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten sowie lokale Wertschöpfungsketten und Dienstleistungen in der MENA-Region zu entwickeln. Der Arab Energy Fund erzielt positive Auswirkungen, indem er zum wirtschaftlichen Wohlstand beiträgt und lokale Gemeinschaften durch die Förderung von Talenten und die Schaffung von Wissen stärkt. Der Fonds bietet führenden Geschäftspartnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor in über 35 Märkten ein umfassendes Spektrum an Finanzierungslösungen entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette. Der Arab Energy Fund wendet in allen Geschäftsbereichen bewährte ESG-Grundsätze an, wobei umwelt- und sozialbezogene Projekte rund 20 seines Kreditportfolios in Höhe von 5,8 Mrd. USD ausmachen. Der Arab Energy Fund ist das einzige auf den Energiesektor spezialisierte Finanzinstitut in der MENA-Region, das von Moody's mit "Aa2", von Fitch mit "AA+" und von S&P mit "AA-" bewertet wurde.

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